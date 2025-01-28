محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا تركيا رفيع المستوى

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم، وفدا تركيا رفيع المستوي، من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد تركي رفيع المستوى



ورحب المحافظ بالوفد التركي علي أرض المحافظة، مشيدا بالتعاون مع الجانب التركي في شتي القطاعات.



واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها المحافظة في إستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية وإرسالها إلي قطاع غزة.



وأكد المحافظ علي التنسيق بين الجانب المصري والتركي في إستقبال عدد من سفن المساعدات التركية لصالح قطاع غزة بميناء العريش البحري.

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