تشكيل زد في مواجهة سموحة بالدوري الممتاز

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ فريق زد إف سي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة على استاد الإسكندرية، بختام لقاءات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام سموحة

وجاء تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

مباراة سموحة وزد إف سي

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين وضعهما بجدول الدوري الممتاز.

ترتيب سموحة وزد إف سي بجدول الدوري

ويحتل فريق زد الترتيب السابع برصيد 13 نقطة في حين يأتي سموحة في الترتيب الـ14 برصيد 8 نقاط.

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