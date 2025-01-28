دورتموند يسعى لإقناع مدرب مانشستر يونايتد السابق لقيادة الفريق

أكد تقرير صحفي ألماني، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي بوروسيا دورتموند تحاول إقناع مدرب سابق لنادي مانشستر يونايتد بتدريب الفريق.

إقالة نوري شاهين من تدريب دورتموند

وأعلن بوروسيا دورتموند، الأربعاء الماضي، إقالة مدربه التركي نوري شاهين لسوء النتائج.

رالف رانجنيك مرشح لتدريب دورتموند

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إدارة دورتموند التقت بمدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك، يوم الإثنين في سالزبورج.

وعرض دورتموند على رانجنيك تولي منصب المدير الفني للفريق على الفور.

وأشار التقرير إلى أن رانجنيك يميل إلى رفض عرض دورتموند، لكنه قد يصبح خيارًا جادًا في الصيف بعد نهاية عقده مع المنتخب النمساوي.

ويستمر عقد رانجنيك مع منتخب النمسا حتى نهاية عام 2025.

كوفاتش وشميدت في الحسابات لدورتموند

ويعد الكرواتي نيكو كوفاتش، أحد المرشحين بقوة لتدريب الفريق الألماني، لكنه يفضل التوقيع على عقد مدته 6 أشهر مع خيار التمديد لمدة عام أو عامين إضافيين.

وأوضح التقرير أن إدارة دورتموند ناقشت اسم كوفاتش لأنه سيكون متاحًا لتولي الفريق على الفور، خاصة أنه لم يتول تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب فولفسبورج في مارس الماضي.

كما ترغب إدارة دورتموند في التعاقد مع روجر شميدت، مدرب بنفيكا السابق، لكن الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا لإقناعه بتولي المسؤولية الآن وليس في بداية الموسم الجديد.

أما الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق، فهو أحد المرشحين أيضًا لكن المحادثات بين الطرفين لم تتقدم.

وجاءت إقالة شاهين عقب خسارة دورتموند من بولونيا، بهدفين لهدف، في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن دورتموند أن قرار إقالة شاهين جاء بسبب سوء النتائج.

ولعب دورتموند مع شاهين 27 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 وخسر 11.

ويحتل دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 25 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن بايرن ميونخ المتصدر.

بينما يحتل الفريق المركز 13 في دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة.

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