الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المغربى ناصر بوريطة

وزير خارجية أمريكا
وزير خارجية أمريكا ونظيره المغربي ، فيتو

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، بدور العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في النهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي الجديد وملك المغرب

وفي بيان صدر عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز وزير الخارجية الأمريكي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة لفائدة السلام والأمنين الإقليمي والدولي.

أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة

وأشار بيان  الخارجية الأمريكية، إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت كذلك ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن، وكذا الدور الذي يلعبه المغرب في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

كما أعرب، عن إرادة الولايات المتحدة تكثيف التعاون مع المغرب، بغية الارتقاء بالمصالح المشتركة في المنطقة ووضع حد للنزاعات.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، شدد الطرفان روبيو وبوريطة، خلال هذه المحادثة، على أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين.

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التعاون الإفريقي والمغاربة الشراكة الاستراتيجية الولايات المتحدة بوريطة عاهل المغرب فلسطين ماركو روبيو

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