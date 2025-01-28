كولر يستقرعلي بديل ياسر إبراهيم في مواجهة مودرن سبورت

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي بديل ياسر إبراهيم مدافع الفريق خلال مواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز أمس الأول، حيث بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث من المقرر ان يغيب عن الملاعب لقرابة شهر.

ويدرس مارسيل كولر الدفع بـ مصطفي العش بدلا لياسر إبراهيم امام مودرن سبورت، خاصة بعدما ظهر بمستوي جيد في مباراته الاولي رفقة الاهلي امام بيراميدز.

وعلى صعيد آخر، يواصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي الغياب عن الأحمر في مباراته المقبلة أمام نادي مودرن سبورت المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني وسام أبو علي من إصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن النادي الأهلي خلال آخر مباراتين أمام فاركو وبيراميدز في الدوري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أمس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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