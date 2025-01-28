أصيب باحث قانوني في مجلس مدينة المنيا، بجروح خطيرة صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة باحث قانوني صدمته سيارة في مدينة المنيا الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "أ.م" 35 عام، باحث قانوني بمجلس مدينة المنيا، بكسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر.

مستشفي التأمين الصحي

تم نقل المصاب إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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