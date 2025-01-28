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أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الارصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 29-1-2025

استعدادات خاصة بالموانئ بسبب حالة الطقس والأولوية لسفن المواد الغذائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11

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