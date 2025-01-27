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أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص في قنا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على مدخل قرية الزوايدة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

أسماء مصابى حادث قنا

وجاءت الأسماء والحالة الصحية كالآتي: أحمد محمد كامل، 32 عامًا، خلع بالكتف الأيسر، وأحمد محمد عثمان، 80 عامًا، كدمات وسحجات، وعبد الجواد محمود عبد الرحيم، 58 عامًا، كدمة بالظهر، وأمل عبدالجواد، 21 عامًا، كدمة بالظهر، وهاشم عبد الرحمن عابدين، 30 عامًا، كدمة بالظهر، ومصطفى يوسف محمد، 32 عامًا، كدمات وسحجات، وحسن جاد حسن، 21 عامًا، كدمات وسحجات، ومروة شحات دياب، 18 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيبت حبيبة محمود عبد الرازق، 7 شهور، كدمات وسحجات، ونورا أحمد صديق. عامين، اشتباه كسر بالساق الأيمن، ونورا شحات دياب، 25 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وشادية نصر محمد، 35 عامًا، كدمات وسحجات، ومروة عطا الله عباس، 25 عامُا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونصرة أمين إسماعيل، 55 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، وهيبة إبراهيم إسماعيل، 65 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، ولاء نصر محمد، 30 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

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