الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في شرق الكونغو الديمقراطية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. 

سقوط عدد من ضحايا والمصابين

وأعربت مصر عن أسفها لسقوط عدد من الضحايا والمصابين، أعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وحكومتي جنوب إفريقيا وأوروجواي.

ضرورة احترام سيادة الكونجو الديمقراطية

وأكدت مصر على ضرورة احترام سيادة الكونغو الديمقراطية، والالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار، مشددة على أهمية احتواء التصعيد والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وجددت دعمها الكامل لجهود الاتحاد الإفريقي والأطراف الإقليمية الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة.

 أوضاع المصريين في مدينة جوما بشرق الكونغو

وتتابع سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة كينشاسا أوضاع المواطنين المصريين في مدينة جوما بشرق الكونجو، وتستمر في التواصل مع أفراد الجالية للاطمئنان عليهم وتحث المواطنين على تجنب الاقتراب من مناطق التوترات وتوخي أقصى درجات الحذر للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
 

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