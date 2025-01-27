الرياضة توافق على حصول الزمالك على قرض بـ 250 مليون جنيه

أعلن خالد الغندور وفق مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، موافقة الجهة الإدارية على حصول نادي الزمالك، على قرض من أحد البنوك المصرية، بقيمة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون جنيه، للمساهمة في إنهاء الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه التليفزيوني: "وزارة الشباب والرياضة دورها منح الزمالك مثله مثل أي نادي الموافقة على الحصول على قرض بنكي، طالما تتوفر الضمانات المطلوبة".

وتابع: "نادي الزمالك قدم الضمانات الكافية لسداد القرض لأحد البنوك المصرية، ووزارة الشباب والرياضة ليست طرفا ولن تساعد الزمالك أو غيره من الهيئات الرياضة في عمليات السداد، وذلك التزاما باللوائح والقوانين المتعارف عليها في هذا الشأن".

الزمالك والجونة

وحقق الزمالك فوزًا مستحقًّا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبد الله السعيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة.

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