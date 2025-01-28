الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لماذا خلق الله بعضنا فقراء وبعضنا أغنياء؟، شيخ الأزهر يجيب بمعرض الكتاب

غلاف كتاب الأطفال
غلاف كتاب "الأطفال يسألون الإمام.. الجزء الثاني"
ads

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "الأطفال يسألون الإمام.. الجزء الثاني"، يشتمل على إجابات لـ ٣١ سؤالًا للأطفال، يجيب عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إصدارات سلسة كتاب "نور".

 لماذا خلق الله بعضنا فقراء وبعضنا أغنياء؟

وفي الجزء الثاني من الكتاب، يسأل أحد الأطفال: أحزن كثيرًا لأن أبي فقير ولا يستطيع أن يشتري لي أشياء أتمناها مثل الأطفال الآخرين؛ لذا أتساءل دائمًا: لماذا خلق الله بعضنا فقراء وبعضنا أغنياء؟

شيخ الأزهر يجبب على سؤال: لماذا خلق الله بعضنا فقراء وبعضنا أغنياء؟

ويُجيبُ شيخ الأزهر بالقول: ابني العزيز التفاوت بين البشر أمر طبعي، وهذا التَّفاوت قد يتخذ أشكالًا متنوعة، فهناك تفاوت في الأعمار والأرزاق وتفاوت في الفهم والعلم وغير ذلك، والله عزَّ وجلَّ له حكمة بالغة في هذا التفاوت؛ وهي أن يشعر الإنسان باحتياجه إلى الله تعالى وكذلك إلى من حوله من البشر مهما كان مستواه الاجتماعي، وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك تعبيرًا بيانيًّا عظيمًا فقال عز وجل: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: ٣٢].

ويضيف فضيلة الإمام أنَّ التفاوت بين الناس في الأموال مهم جدًّا لتسير عجلة الحياة ويستمر العمران البشري، ولا تظن أن الفقير هو الذي يحتاج إلى الغني فقط، بل الغني أيضًا يحتاج إلى الفقير، على أنَّ مفهوم الفقر والغنى يحتاج إلى إعادة نظر، فليس الغنى مجرد كثرة المال فقط، كما أن الفقر ليس مجرد قلة المال فقط، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولَكِنَّ الغنى غنى النفس"، فالغنى الحقيقي هو غنى النفس، فكم من غني هو من أفقر الناس نفسًا، وكم من فقير هو من أغنى الناس بقناعته ورضاه، كما أن الله تعالى وصف كل الناس بالفقر إليه سبحانه، قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) [فاطر: ١٥].

ويقدِّم شيخ الأزهر النصيحة للطفل بالقول: "أنصحك يا بني بالقناعة وعدم النظر إلى ما في يد غيرك، واعلم أن الأب والأم ينفقون ما هو أغلى من المال؛ فهم ينفقون أعمارهم ليوفروا لأولادهم ما ترجونه ولا يبخلون عليهم بشيء، وأذكرك بقوله تعالى: (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ) [ طه: ۱۳۱]."

يُذكر أنَّ أسئلة كثيرة تدور في ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانا ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة ويطلبون من أطفالهم التوقف عن ذلك؛ لهذا جاءت فكرة هذا الكتاب الذي جمع أسئلة مهمة للأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه، ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار والإجابة عنها بعقل متفتح بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور الحياتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب الأطفال يسألون الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر جناح الازهر الشريف كتاب الأطفال يسألون الإمام الأزهر الشريف شيخ الأزهر

مواد متعلقة

هل يتألم أطفال غزة وهم يستشهدون؟ ولماذا يسمح الله بمعاناتهم؟ شيخ الأزهر يجيب بمعرض الكتاب

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

الأطفال يسألون الإمام.. شيخ الأزهر يجيب على أبرز 31 سؤال يشغل أذهان الجيل الجديد.. يرد على الحكمة من انتصار الظالم.. يكشف مصير أطفال غزة بعد استشهادهم.. وينصح الفتيات بشأن مواقع التواصل (صور)

"الأطفال يسألون الإمام"، شيخ الأزهر يجيب عن 31 سؤالًا للأطفال بمعرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

القوات المسلحة تنقذ 24 سائحا تعطل بهم بالون طائر بالأقصر

أول تعليق من مفتي الجمهورية على قرار إضافة التربية الدينية للمجموع

منوعات

المزيد

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بأداء فريضة الحج

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية