الثلاثاء 28 يناير 2025
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ضوابط جديدة للإعلانات في شوارع الجيزة، تعرف عليها

اعلانات الشوارع،
اعلانات الشوارع، فيتو

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا جديدًا يقضي بتشديد الرقابة على الإعلانات واللافتات في جميع أنحاء المحافظة.

 يأتي هذا القرار في إطار سعي المحافظة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى حماية المشاة من العشوائية في وضع الإعلانات.

 

شروط الحصول على ترخيص الاعلانات

و يشترط القرار الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بمحافظة الجيزة قبل وضع أي إعلان، سواء كان على واجهات المحال أو على الطرق أو في الأماكن العامة.

وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافق معها الإعلانات، مثل الشكل والمقاس والموقع، وذلك لضمان عدم تشويه المظهر العام للمدينة.

 

حالات رفض ترخيص الاعلانات

ويمكن رفض ترخيص أي إعلان إذا كان يشكل خطرًا على السلامة العامة أو يضر بالمظهر الحضاري للمدينة أو يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.
 

وشددت المحافظة على أنه سيتم إزالة أي إعلان مخالف للشروط الواردة في القرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتنظيم حركة المرور وتسهيلها.
حماية المشاة من المخاطر الناتجة عن الإعلانات العشوائية، وحماية البيئة من التلوث البصري، ودعم السياحة والاقتصاد المحلي من خلال خلق بيئة جذابة للمستثمرين والزوار.

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