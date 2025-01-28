الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس حي غرب الإسكندرية تشهد فعاليات اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد ببشاير الخير

رئيس حي غرب الإسكندرية
رئيس حي غرب الإسكندرية تشهد فعاليات سوق اليوم الواحد، فيتو

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد، بحضور وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس السيد حرز الله وسكرتير عام الحي، الذي يتم إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري.

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يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري.

اشتمل السوق علي ٣٠ منفذ لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والاسماك والخضروات والفاكهة وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة.

هذا وقد شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل واستمعت لشكاوي وطلبات المواطنين ووجهت بالحل الفوري فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة كما تم الكشف والتحاليل المجانية للمواطنين المترددين علي السوق وكذا خدمات شركة مياه الشرب والتوعية باهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك.

وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير  والكهرباء والعلاقات العامة والإعلام بالحي

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المهندسة زينب السيد رئيس حى غرب وزارة التموين المهندس السيد حرز الله

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