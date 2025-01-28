الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

إطلاق اسم علاء الغنيمي على أحدث غرفة عمليات بالأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو


استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية  بفرعها في مدينة العلمين الجديدة، الطبيب العالمي الدكتور علاء الغنيمي، رئيس الجمعية الفرنسية، لجراحات المسالك البولية للأطفال رئيس قسم جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفي روبرت دبيري الجامعي.

 

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وذلك خلال الزيارة، التى قام بها الدكتور الغنيمي ورافقه خلالها  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية شملت مستشفى الأكاديمية والعيادات الخارجية ومستشفى طب الأسنان، ومعامل الصيدلة حيث اطلع على أحدث التجهيزات والمعدات الطبية  .


وفي إطار الزيارة، تم افتتاح غرفة عمليات جديدة، تحمل اسم الخبير العالمي الدكتور علاء الغنيمي، وذلك تقديرًا لدوره البارز وإسهاماته القيمة في  المجال الطبي.


وأعرب الدكتور الغنيمي عن سعادته بهذا التكريم، وقال: "إنه لشرف كبير لي أن يطلق اسمي على غرفة عمليات  في هذا الصرح العلمي المتميز، مشيدًا  بالجهود التي تبذلها الأكاديمية بفرعها في العلمين الجديدة في تحسين الخدمات الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.

كما أشاد «الغنيمي» بتجهيزات غرفة العمليات، وقال إنها علي مستوي عالمي، متوجهًا بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية علي هذه اللافتة

ومن جانبه أعرب الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن اعتزازه  بزيارة  البروفسير الدكتور علاء الغنيمي  لفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وقال أن  الدكتور "الغنيمي" رمز للتميز والإبداع واحد أهم الاسماء اللامعة في المجال الطبى.


و أشاد "عبد الغفار"  بالإسهامات القيمة التي قدمها الدكتور الغنيمي، واسهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى حول العالم،  وقال: أن إطلاق إسم الدكتور «علاء الغنيمي»  على احدث غرفة عمليات بمستشفي الأكاديمية خطوة تعكس تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلها الخبير  العالمي في خدمة الإنسانية".


شهدت الزيارة حضور  السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، الدكتور  محمود محمد الزلباني - عميد القطاع الطبي بفرع الأكاديمية بالعلمين، الدكتور محمد هشام عميد كلية الطب البشري بالأكاديمية، الدكتور طارق محمود  عميد كلية طب الأسنان بالفرع، الدكتور أحمد سعد  مدير إدارة المستشفيات بالأكاديمية فرع العلمين،والسادة العمداء ومراكز المسؤولية بالأكاديمية.

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الأكاديمية العربية للعلوم بالاسكندرية الدكتور علاء الغنيمي مدينة العلمين الجديدة

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