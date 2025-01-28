الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظ الإسكندرية يكلف بتنسيق جهود الجهات المعنية لتحسين الخصائص السكانية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

عقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية والمشرف العام على وحدة السكان بالمحافظة اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية  وخدمات التضامن  الاجتماعي والتدريب والتوعية وذلك لتعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري والحد من البطالة والأمية والتسرب من التعليم.

 

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يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".

وأكدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة على أن الخطة تعمل على مرحلتين بأحياء "العجمي والعامرية أول والعامرية ثان" بالتوازي مع باقي المناطق الأخرى تحت شعار " ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم"، مشيرة إلى أنه لابد من أن يكون هناك فاعلية  ملموسة للخطط المنفذة ونتائج  على أرض الواقع للتنسيقات التي تعظم الأثر المرجو من توجيه  الخدمات التي تستهدف الفجوات التنموية بالمناطق المستهدفة حتى يشعر المواطن السكندري بالنتائج المرجوة.

وأشارت مسعود إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم جهود جميع شركاء العمل المعنيين بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظة ككل.

وأوضحت، أن وحدة السكان تقوم بمتابعة تنفيذ العديد من المبادرات المحلية للحد من التسرب من التعليم والاستثمار في الثروة البشرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتعليم والصحة والأوقاف والكنيسة  وجميع المديريات والشركات الخدمية  وشركاء العمل المعنيين لربط البحث العلمي بالاحتياجات المحلية.. وتعظيم الأثر التنموى بالتنسيق والتكامل لجني ثمار العمل الجماعي.

جاء ذلك بحضور؛ مدير وحدة السكان، ولفيف من أساتذة كليات جامعة الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للسكان  والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية الطفولة.

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الفريق أحمد خالد المهندسة جيهان مسعود والمجلس القومي للسكان جامعه الإسكندرية

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