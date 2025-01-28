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رياضة

طرد وضربة جزاء ضائعة، بتروجت يتقدم علي البنك الأهلي بهدف في الدوري المصري

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

الدوري المصري، تقدم فريق بتروجت علي البنك الأهلي بهدف دون رد بالشوط الأول، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة البنك الأهلى وبتروجيت

تقدم حامد حمدان لبتروجت في الدقيقة العاشرة من المباراه 

وتم الغاء هدف لاسامة فيصل لاعب البنك الاهلي في الدقيقة 29 

 

بدات المباراة بانحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وفي الدقيقة العاشرة جاءت كرة عرضية من جابرييل شيكودي من جهة اليسار قابلها حامد حمدان برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاءت تسديدة قوية من حامد حمدان لاعب بتروجت من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي من يمين مرماه فتابعها رشاد المتولي بتسديدة اخرى ابعدها البلعوطي مرة اخرى لركلة ركنية من جهة اليمين.

 

ومن خطأ قاتل من محمد خليفة حارس مرمى بتروجت أنزل الكرة فتسلل أسامة فيصل من خلفه واستخلص الكرة وسددها في المرمى الخالي.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود خطأ من أسامة فيصل على حارس مرمى بتروجت محمد خليفة.

وجاءت ركلة ركنية للبنك الأهلي من جهة اليمين نفذها أحمد مدبولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع بتروجت عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 43 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار الحكم لركلة جزاء بعد تدخل عنيف للغاية من محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بالقدم على رأس لاعب بتروجت رشاد المتولي.

وحصل الجزار علي البطاقة الحمراء ليستكمل البنك الاهلي اللقاء بعشرة للاعبين 

ونفذت ركلة الجزاء بتسديدة قوية من إسماعيل بامبا ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت فى الدورى 

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي  البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى: 
حراسة المرمى 
عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع 
محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو 
خط الوسط 
سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد إبراهيم 
خط الهجوم 
أسامة فيصل 


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
أحمد صبحى، أيمن أشرف، أحمد ربيع، سيرجى أكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.

تشكيل بتروجت امام البنك الاهلي

 

وجاء بتروجيت بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد خليفة.خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، رشاد المتولي.خط الوسط: حامد حمدان، محمد علي، زياد فرج.خط الهجوم: أحمد بحبح، إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.


مباراة البنك الأهلي وبتروجت 

 ويدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير علي الجونة بنتيجة 2-1 ونفس الحال فريق بتروجت الذي فاز علي المصري 2-1.

وتذاع مباراة البنك الأهلي وبتروجيت علي قناة On Time Sports الناقل الحصري للدوري المصري.

 

ترتيب البنك الأهلي وبتروجيت بالدوري

 ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 14 نقطة في حين يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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