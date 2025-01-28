مقابلات شخصية لـ 850 متقدما للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

تشهد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالثانوية العامة، رؤساء لجان ومراقبين أوائل، بـ 13 إدارة تعليمية ، وعددهم 850 شخصا على مستوى المحافظة، وأجريت المقابلات للراغبين في المشاركة على مدار 3 أيام.

وتشكلت اللجنة التي ترأسها الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من كل من ابراهيم جميل، بالإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، وطارق فوده، وكيل كنترول الثانوية العامة بالإسكندرية، وحاتم سعيد، بالتوجيه المالي والإداري بالوزارة، وصبري سلامة، من الشئون القانونية بالوزارة، بحضور فرج رياض، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وكيل تعليم كفر الشيخ: امتحانات الثانوية العامة أمن قومي

وأكد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، مما يستوجب على الجميع القيام بالمهام المكلف بها، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ومؤخرا، فقد تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أعمال كنترول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

أعمال تصحيح أوراق الطلاب

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق الطلاب، ورصد الدرجات بقطاعات شرق كفر الشيخ، ودسوق والحامول، والتقى بالمصححين لكل المواد، ووجهم بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

جاء ذلك بحضور هاني حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزي رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، مصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة، وفرج رياض، مدير إدارة شؤون الطلبة.

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