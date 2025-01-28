حملات نظافة وتجميل وإنارة موسعة وتسوية وتمهيد الشوارع في بيلا بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ حملة لأعمال النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع بالمدينة والقري، لتحسين حالة الطرق العامة والارتقاء بمنظومة النظافة، بجانب صيانة كشافات الإنارة العامة. بالإضافة إلي متابعة سير العمل بالمنشآت الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

حملات نظافة وتسوية الشوارع بمركز بيلا

ونفذ قسم النظافة بالوحدة المحلية بالمدينة، حملات نظافة صباحية ومسائية بشوارع وأحياء المدينة، بجانب أعمال تسوية الشوارع بالاستعانة بالجليدر الخاص بمجلس مدينة بيلا، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي معوقات أو مشاكل بالطريق، بجانب تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش بالمنتزهات وعدد من شوارع المدينة، بواسطة إدارة التنمية المحلية.

وواصل قسم الكهرباء بالمدينة، أعمال حملة صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات واستبدال التالف منها، استهدفت استكمال صيانة الإنارة بشوارع وأحياء المدينة، فضلا عن إصلاح الخلايا الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة بعدد من الطرق الرئيسية بنطاق مركز بيلا.

وفي سياق متصل، فقد نظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملات للإرتقاء بمنظومة النظافة وتسوية الطرق وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإستعانة بمعدات الوحدات المحلية كلًا في نطاق قريته.

حيث أُشرف رؤساء الوحدات القروية، ميدانيًا علي أعمال حملات النظافة المكبرة، جري خلالها رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات ونقلها للمقالب الوسيطة، بجانب تسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع، باستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك القري، فضلًا عن أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات التالفة في بعض شوارع القري، بالإضافة إلي المرور علي عدد من المصالح الحكومية منها الوحدات الصحية والمدارس لمتابعة انتظام العمل بها ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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