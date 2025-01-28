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محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات "اليوم الوطني للبيئة" بالمجمع الثقافي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات "اليوم الوطني للبيئة"، التي أقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، ومواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة.

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وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبيئة من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، مضيفًا أن اليوم الوطني للبيئة هو فرصة لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أهمية هذا اليوم في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على موارد البيئة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات البيئية مثل زيادة المساحات الخضراء، وتنظيم حملات توعية، وتعزيز برامج إعادة التدوير، بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون شجرة" لزراعة الأشجار تعدّ من أولى المبادرات عالميًا دعمًا للبيئة لافتًا إلى التزام المحافظة بتحقيق أهداف المبادرة حيث تم خلالها زراعة 328 ألف شجرة على مستوى المحافظة، لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، والقطاع الخاص، والمواطنين للعمل معًا للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

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