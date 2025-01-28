الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

حملات نظافة وتجميل بشوارع مركز دسوق في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ: إنه تابع  سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل وخطوط سير المعدات بنطاق مركز ومدينة دسوق والأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا علي ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة.

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وأضاف جمال ساطور، أن  جهاز النظافة والتجميل بمدينة دسوق قد واصل حملات النظافة خلال الوردية الصباحية، وعلى مدار اليوم بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، ورفع كفاءة الحدائق العامة وحملة نظافة، ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وأيضا متابعة أعمال النظافة الدورية، للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.

تمهيد شوارع قرى دسوق

وأوضح رئيس مركز دسوق، أنه أيضا قد تم مسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة وإزالة الإشغالات، كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى العامة فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات.

فيما كلف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، رؤساء المدن والمراكز بضرورة شن حملات نظافة بالشوارع أولا بأول، والعمل علي صيانة الإنارة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والعمل بشكل مستمر علي تحميل تلك الشوارع.

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