تسليم 16 ألفا و582 كارت تكافل وكرامة للمستحقين من أبناء الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تم البدء في توزيع 16582 كارت تكافل وكرامة للحالات المستحقة من أبناء المحافظة، ليصل إجمالي كروت تكافل وكرامة للمستحقين بالدقهلية 245597، مؤكدا أن خدمات تكافل وكرامة تصل للمستحقين، الذين يتم تحديدهم من خلال منظومة إلكترونية.

محافظ الدقهلية: الدولة لا تدخر جهدا لتوفير برامج الحماية والرعاية للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية، أن حالات الربط الجديدة لحالات تكافل وكرامة، تعد إضافة كبيرة لأبناء الدقهلية، لتستفيد منه الحالات الانسانية التى تم ربطها على البرنامج، للحصول على الدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير برامج الحماية والرعاية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والإجتماعية.

توزيع 16582 كارت فيزا تكافل وكرامة

من جهتها قالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية: إن المديرية بدأت في توزيع 16582 كارت فيزا تكافل وكرامة، على الإدارات الإجتماعية التابعة لها، وتقوم الإدارات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تسليم كروت تكافل وكرامة الجديدة للمستحقين الذين تم ربطهم على البرنامج من أبناء الدقهلية، وأوضحت أن المستحقين يتم اختيارهم عن طريق عمل بحث اجتماعي ميداني بواسطة مسئولي التضامن، وتسجيله على المنظومة الإلكترونية لتكافل وكرامة، التي تحدد إلكترونيا مدى الاستحقاق من عدمه.

توفير الدعم اللازم للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والعمل المستمر من اجل بناء الإنسان، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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