الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن: عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 755 سيدة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة هذا العام 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط.

ومن المقرر أن يتم تصعيد 2 أم مثالية طبيعية، وأم مثالية واحدة لابن من ذوي الإعاقة، وأم مثالية واحدة لأم بديلة أو كافلة لكل مديرية ليتم الاختيار بينهن في اللجنة المركزية والمزمع عقدها 10 فبراير المقبل  ليتم اختيار 27 أما مثالية طبيعية، وأم واحدة لابن من ذوي الإعاقة، وأم مثالية واحدة كافلة أو بديلة.

الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة آنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية 

وتضمنت شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر  وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات  حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزًا في أحد المجالات " الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

الأم لأسرة بديلة كافلة

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، او العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأم المثالية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القوات المسلحة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج

لأول مرة.. التضامن والمجالس القومية يجتمعون خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بجنيف

التضامن: برامج الدعم النقدي تغطي 5.2 مليون أسرة

وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر في جنيف
ads

الأكثر قراءة

جوارديولا يلوم ثلاثي مانشستر سيتي بسبب عمر مرموش

ترامب: سأتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

30 صورة ترصد احتفال مطار البالون في الأقصر بعيد الطيران المدني

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، وعيار 21 يصل لهذا السعر

ريهام سعيد تتكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

الأطفال يسألون الإمام.. شيخ الأزهر يجيب على أبرز 31 سؤال يشغل أذهان الجيل الجديد.. يرد على الحكمة من انتصار الظالم.. يكشف مصير أطفال غزة بعد استشهادهم.. وينصح الفتيات بشأن مواقع التواصل (صور)

منوعات

المزيد

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية