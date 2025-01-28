محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي "التميز في خدمة العملاء"

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء: إنه تابع فعاليات البرنامج التدريبي "التميز في خدمة العملاء من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة"، والذي يستهدف تأهيل موظفي المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، والعلاقات العامة، ووحدة شؤون المجتمع، حيث يُعقد البرنامج بمركز استدامة للتدريب والتطوير لمدة 3 أيام، ويحاضر فيه عماد شعلان، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ البرنامج يهدف لتطوير الكوادر البشرية

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ أن هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة محورية في تطوير أداء العاملين بالقطاعات الخدمية، كما شدد على أهمية تنمية مهاراتهم في تقديم خدمات تتسم بالجودة والسرعة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الفعالة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الخدمات الحكومية يأتي من خلال تأهيل الكوادر البشرية ومواكبة التطورات الحديثة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من ثقتهم في الأداء الحكومي.

محافظ كفر الشيخ: المراكز التكنولوجية تلعب دور هام وحيوي في تسهيل إجراءات المواطنين

وأشار اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، إلى الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية في تسهيل إجراءات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتحقق رضا المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

جدير بالذكر، أنّ مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وتم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضمانًا لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكينًا للكفاءات من أبناء المحافظة.

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