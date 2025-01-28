مجلس جامعة كفر الشيخ يجتمع لاستعراض المستجدات

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.



كما قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، خالص الشكر والامتنان لأسرة الجامعة، لظهور الجامعة بشكل مشرف بالتصنيفات العالمية وخاصة تصنيف التايمز البريطاني، حيث ظهرت جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في أكثر من تخصص.



رئيس الجامعة يستعرض أبرز الموضوعات الهامة

استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، أبرز الموضوعات الهامة لقطاعات الجامعة، بداية من قطاع شئون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لشهر يناير 2025 وما تم خلاله من عقد العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات.

وفي كلمته أعرب اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بتواجده داخل جامعة كفر الشيخ، باعتبارها محراب العلم داخل المحافظة، كما هنأ المجلس بعيد الشرطة وذكرى الاسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن تمر مصر سالمة من كل الأزمات التي تتعرض لها.



وأشار اللواء علاء عبدالمعطي، إلى أنه قد تم انجاز العديد من المشروعات بالمحافظة من أجل خدمة المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة مراكز المحافظة منها افتتاح العديد من المدارس والانتهاء من تطوير كثير من شبكات الصرف الصحي سعيا من سيادته أن يشعر كافة مواطني المحافظة بحدوث نقلة كبيرة في تطوير العديد من مرافق المحافظة، وأن الدور الرئيسي هو الشعور بنبض المواطن ومحاولة تخفيف العبء الواقع عليه، وسنظل على هذا النهج حتي يشعر كل فرد داخل محافظة كفر الشيخ بالتنمية والتطوير.



كما وافق مجلس الجامعة، على عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وكلياتها ورواد الصناعة ورواد الأعمال، ضمن مخرجات مؤتمر الجامعة والصناعة والذي نظمته الجامعة في الفترة 27 الى 28 من شهر نوفمبر 2024.

أيضًا وافق المجلس، اعتماد اللائحة الأكاديمية والخطة الاستراتيجية ودراسة الجدوي الاقتصادية والخطة التنفيذية لانشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية.

كما وافق المجلس على:

ــ منح الألقاب العلمية والتعيينات: - (منح 6 لقب أستاذ ــ تعيين 7 مدرسين).

ــ منح درجة الماجستير لعدد 48 باحثا، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 20 باحثا.

ــ منح درجة الماجستير المهني لعدد 24 باحثا، ومنح درجة الدكتوراه المهنية لعدد 7 باحثين.

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