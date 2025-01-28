الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

النصر السعودي يقترب من ضم مهاجم باير ليفركوزن

فيكتور بونيفاس، فيتو
فيكتور بونيفاس، فيتو

اقترب النيجيري فيكتور بونيفاس، مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني من الانتقال لصفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيكتور بونيفاس يلعب ضمن صفوف باير ليفركوزن منذ انتقاله في صيف 2023 من فريق يونيون سانت جيلواز البلجيكي.


وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير والمختص بالانتقالات، أن بونيفاس لم يشارك في مران باير ليفركوزن اليوم استعدادًا للانتقال لفريق النصر السعودي.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك فيكتور بونيفاس في 15 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

وأفاد رومانو بأن وفد نادي النصر متواجد في ألمانيا من الأمس للتفاوض مع اللاعب وباير ليفركوزن وإنهاء الصفقة.

وأشار إلى أن المفاوضات جارية من أجل التوصل لاتفاق بشأن ضم فيكتور بونيفاس لصفوف النصر في الميركاتو الجاري.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي بحلول 31 يناير الجاري.

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