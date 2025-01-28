أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام بتروجيت

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت فى الدورى

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط

سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد إبراهيم

خط الهجوم

أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، أيمن أشرف، أحمد ربيع، سيرجى أكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.

ويلتقي فريقا البنك الأهلي وبتروجيت في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



مباراة البنك الأهلي وبتروجت

ويدخل فريق البنك الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير علي الجونة بنتيجة 2-1 ونفس الحال فريق بتروجت الذي فاز علي المصري 2-1.

وتذاع مباراة البنك الأهلي وبتروجيت علي قناة On Time Sports الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب البنك الأهلي وبتروجيت بالدوري

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 14 نقطة في حين يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.