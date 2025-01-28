تقرير إسباني: كبار أوروبا لن يتركوا محمد صلاح للدوري السعودي

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن أندية أوروبا الكبرى لن تسمح لقائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالانضمام إلى الدوري السعودي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أن تجديد عقده مع ليفربول بعيد جدًا.

مستقبل محمد صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق مع النادي لتجديد العقد حتى الآن.

وتعتقد الصحيفة أن فرق أوروبا الكبرى لن ترغب في السماح للاعب حر من فئة محمد صلاح أن يترك أوروبا، خاصة وأنه لا يوجد لاعب يحقق أرقامه في الوقت الحالي.

وأوضحت أن محمد صلاح سيكون محور اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى إذا قرر مغادرة ليفربول.

وتلقى محمد صلاح عروض مغرية من الهلال السعودي للانضمام له في الموسم المقبل بمقابل مادي ضخم، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

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