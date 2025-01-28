الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تدين استهداف مستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أدانت مصر استهداف مستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفى للحصول على الخدمات الطبية.

استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة

وأعربت مصر عن استهجانها لاستهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

ضرورة وقف التصعيد في الفاشر 

وأعادت مصر مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعُزل، وتعرب مصر عن تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى السعودي مستشفى السعودي في مدينة الفاشر دارفور السودان وقف التصعيد في الفاشر

مواد متعلقة

السعودية تدين الهجوم على المستشفى السعودي بالفاشر

مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان

السودان ينتصر، الدعم السريع تنسحب من بحري الخرطوم والجيش يقترب من سلاح الإشارة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تقرير إسباني: كبار أوروبا لن يتركوا محمد صلاح للدوري السعودي

مبروك على الموليوود، رسالة ساخرة من علاء مبارك لـ أحمد المسلماني

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية