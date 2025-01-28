مصر تدين استهداف مستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

أدانت مصر استهداف مستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفى للحصول على الخدمات الطبية.

استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة

وأعربت مصر عن استهجانها لاستهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

ضرورة وقف التصعيد في الفاشر

وأعادت مصر مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعُزل، وتعرب مصر عن تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

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