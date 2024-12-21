السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوداني يسيطر بالكامل على قاعدة الزرق في شمال دارفور

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الجيش السوداني والقوات المشتركة سيطروا، اليوم السبت على قاعدة الزرق بشمال دارفور بالكامل.

والأسبوع الماضي، أسفرت الضربات المتبادلة بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع في دارفور وأم درمان عن مقتل أكثر من 165 شخصا وإصابة المئات، حسب مجموعة "محامو الطوارئ".

 

 توثق انتهاكات حقوق الإنسان

وتابعت المجموعة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرا بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع على صفحتها في "فيس بوك"، الغارة في مدينة كبكابية في شمال دارفور، حيث وقع القصف في يوم السوق الأسبوعي، وتجمع الأهالي من قرى مختلفة للتبضع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، بينهم نساء وأطفال"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول التابع للحكومة السودانية المرتبطة بالجيش، أحد طرفي الحرب في السودان، إن قذيفة أصابت حافلة ركاب أدت إلى مقتل جميع من بداخلها وعددهم 22 فردا تحولوا إلى أشلاء.

قتل 65 شخصا على الأقل إثر قصف مدفعي

وفي مدينة أم درمان شمال العاصمة، قتل 65 شخصا على الأقل إثر قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع، بحسب ما أعلنه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، لتصل الحصيلة إلى أكثر من 165 ضحية في يومين.

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