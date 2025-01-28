الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: مصر تستعد لتحقيق طفرة اقتصادية بصادرات تصل إلى 115 مليار دولار في 2030

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية ستصل إلى 115 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما ستبلغ الواردات 105 مليارات دولار، مما يعكس رؤية واضحة لتقليل الفجوة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي.  

وأضاف مدبولي أن مصر سجلت العام الماضي نموًا بنسبة 14.5% في الصادرات رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، وهو ما يعد إنجازًا يُظهر مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.  

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، حيث أوضح أن الهدف من هذه اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الأفكار والرؤى لتنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر الصادرات المصرية رئيس الوزراء الحكومة القطاع الخاص

مواد متعلقة

مدبولي: نسعى لشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستقبل أفضل

مدبولي: المواطن يريد حياة أفضل بعيدًا عن الضغوط وتوقعات بدخول 18 مليون سائح خلال 2025

مدبولي: 43% من الموازنة لخدمة الدين.. ومصر تخطت المرحلة الأصعب نحو انطلاقة حقيقية

السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة لتطوير السياحة المصرية

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الشئون السياسية المتخصصة بمجلس الوزراء

تضم نجيب ساويرس، السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

رئيس الوزراء: دعم ريادة الأعمال أساس تحقيق رؤية مصر 2030

مدبولي: التنسيق بين الجهات الحكومية مفتاح نجاح منظومة الإفراج الجمركي
ads

الأكثر قراءة

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

تقرير إسباني: كبار أوروبا لن يتركوا محمد صلاح للدوري السعودي

مبروك على الموليوود، رسالة ساخرة من علاء مبارك على قرار تغيير اسم النيل سينما

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية