مدبولي: مصر تستعد لتحقيق طفرة اقتصادية بصادرات تصل إلى 115 مليار دولار في 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية ستصل إلى 115 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما ستبلغ الواردات 105 مليارات دولار، مما يعكس رؤية واضحة لتقليل الفجوة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف مدبولي أن مصر سجلت العام الماضي نموًا بنسبة 14.5% في الصادرات رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، وهو ما يعد إنجازًا يُظهر مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، حيث أوضح أن الهدف من هذه اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الأفكار والرؤى لتنفيذها.

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