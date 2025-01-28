مدبولي: نسعى لشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستقبل أفضل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة والحكومة على تأسيس شراكة جديدة ومتكاملة مع القطاع الخاص لتحقيق مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تصبح مصر "أحسن بلد في الدنيا".

جاء ذلك خلال استعراض مدبولي للإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، التي تم تشكيلها لتعزيز التواصل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه اللجان تهدف إلى وضع آليات عمل واضحة، وتحديد مهام كل لجنة للفترة المقبلة، بما يضمن تفعيل الأفكار والرؤى المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه الشراكة في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الداعم للقطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن المصري لا يهتم بسماع أرقام عن التضخم أو الدين، بل يهمه القدرة على تلبية احتياجات أسرته والعيش بعيدًا عن الضغوط، موضحا أن هدف الدولة هو أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار مدبولي إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول عدد السياح إلى 18 مليون بحلول نهاية عام 2025، موضحًا أن مصر سجلت العام الماضي 2024 نحو 15.7 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى في تاريخ السياحة المصرية. وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق 30 مليون سائح في المستقبل.

وتابع رئيس الوزراء أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تُوجه لخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 276 مليار جنيه.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تدرك الضغوط الكبيرة التي تحملها المواطن المصري، خاصة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أنه حان الوقت لكي يشعر المواطن بتغير حياته نحو الأفضل.

وأوضح رئيس الوزراء أن العالم يمر بفترة فارقة تشهد تغييرات جوهرية، مؤكدًا أن مصر تخطت المرحلة الأصعب، وآن الأوان للانطلاق الحقيقي للدولة المصرية.

وشدد مدبولي على متابعته لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، حيث أوضح أن الهدف من هذه اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الأفكار والرؤى لتنفيذها.

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