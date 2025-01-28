الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

مدبولي: المواطن يريد حياة أفضل بعيدًا عن الضغوط وتوقعات بدخول 18 مليون سائح خلال 2025

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن المصري لا يهتم بسماع أرقام عن التضخم أو الدين، بل يهمه القدرة على تلبية احتياجات أسرته والعيش بعيدًا عن الضغوط، موضحا أن هدف الدولة هو أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.  

وأشار مدبولي إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول عدد السياح إلى 18 مليون بحلول نهاية عام 2025، موضحًا أن مصر سجلت العام الماضي 2024 نحو 15.7 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى في تاريخ السياحة المصرية. وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق 30 مليون سائح في المستقبل.  

وتابع رئيس الوزراء أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تُوجه لخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 276 مليار جنيه.  

كما أكد مدبولي أن الحكومة تدرك الضغوط الكبيرة التي تحملها المواطن المصري، خاصة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أنه حان الوقت لكي يشعر المواطن بتغير حياته نحو الأفضل.  

وأوضح رئيس الوزراء أن العالم يمر بفترة فارقة تشهد تغييرات جوهرية، مؤكدًا أن مصر تخطت المرحلة الأصعب، وآن الأوان للانطلاق الحقيقي للدولة المصرية.  

وشدد مدبولي على متابعته لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.  

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، حيث أوضح أن الهدف من هذه اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الأفكار والرؤى لتنفيذها.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطن المصري التضخم

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