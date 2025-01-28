مدبولي: مصر واحدة من "النمور العقارية" وتصدير العقار يحتاج إلى انطلاقة قوية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التنمية العقارية يُعد من القطاعات الهامة جدًا، مشيرًا إلى أن هناك دولًا عديدة تعتمد بشكل أساسي على تصدير العقار كمصدر رئيسي للدخل.

وأضاف أن مصر تُصنف كواحدة من "النمور العقارية"، إلا أن أرقام تصدير العقار ما زالت متواضعة، ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتحقيق انطلاقة قوية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته مع أعضاء "اللجان الاستشارية المتخصصة"، حيث أشار مدبولي إلى أن دور اللجنة يتمثل في وضع خطط واضحة للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص هو العنصر الأساسي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا التزام الدولة بدعم ومساندة القطاع الخاص للوصول إلى الأهداف التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

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