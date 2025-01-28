مدبولي: 43% من الموازنة لخدمة الدين.. ومصر تخطت المرحلة الأصعب نحو انطلاقة حقيقية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة العامة تُوجه لخدمة الدين، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز 276 مليار جنيه، مما يعكس تطورًا كبيرًا في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الضغوط التي تحملها المواطن المصري، خاصة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الوقت قد حان ليشعر المواطن بأن حياته تتغير إلى الأفضل.

وأوضح مدبولي أن العالم بأسره يعاني من أزمات كبيرة، وأن كل الدول وقادتها يصفون هذه الفترة بأنها فارقة في تاريخ البشرية، حيث تحدث تغييرات جوهرية تؤثر على الجميع.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تخطي المرحلة الأصعب، مشددًا على أن الوقت قد حان للتركيز على انطلاقة حقيقية للدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، حيث أوضح أن الهدف من هذه اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل الأفكار والرؤى لتنفيذها.

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