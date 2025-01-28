الثلاثاء 28 يناير 2025
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سياسة

حزب المحافظين يبحث في اجتماع طارئ تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين

حزب المحافظين،فيتو
حزب المحافظين،فيتو

عقد المجلس الرئاسي لـ حزب المحافظين اجتماعًا طارئًا اليوم، وذلك في أعقاب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة إلى مصر والأردن.

 

رفض المجلس الرئاسى لتصريحات ترامب 

وخلال الاجتماع، أعلن المجلس الرئاسي رفضه القاطع لهذه التصريحات، محذرًا من أن هذا المقترح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وينتهك السيادة الوطنية المصرية. وأكد أعضاء المجلس على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتغيير الواقع التاريخي للقضية.

وفي ضوء هذه التطورات، قرر المجلس اتخاذ عدة خطوات عاجلة، تشمل:

1. إصدار بيان عاجل يعبر عن رفض المجلس لتصريحات الرئيس الأمريكي، ويطالب الحكومة المصرية بإعلان موقفها الرافض لهذه التصريحات.

2. إرسال خطاب إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة يدين فيه المجلس التصريحات الأخيرة، ويطالب بالتراجع الفوري عنها واحترام السيادة المصرية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

3. الدعوة لعقد مؤتمر عاجل يجمع القوى السياسية المصرية للتأكيد على الثوابت الوطنية الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

وأكد حزب المحافظين أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامه الثابت بالقضية الفلسطينية ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة أراضيه المحتلة.

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