رفضه النقراشي وعبد الناصر، خبير استراتيجي يكشف محاولات الاحتلال لـ تهجير الفلسطينيين لدول الجوار

قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي والمفكر القومى، إن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، وإنما أكدت أن المخطط مستمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن هناك ضغوطا أمريكية اقتصادية بالأساس، وتتصل بملف الديون تبتز من خلالها الدول الدائنة لمصر.

تهجير الفلسطينيين مخطط قديم

واكد رفعت سيد أحمد فى تصريح لـ “فيتو” أن الدولة المصرية لها موقف واضح وصريح رغم الضغوط، وهو وجود خط أحمر مصري واردني تجاه تهجير الفلسطينيين للدول المجاورة، خاصة وأن هذا المخطط بدأ فى عهد الملكية عام 1948 وأيام النقراشى ورفضت مصر ثم ظهر فى عهد عبد الناصر، حيث عرض عليه الأونروا ترك 230 ألف فدان فى سيناء لأهل غزة ورفض، ثم تداول الأمر فى عهد شارون إلى ايلاند في مذكراته عام 2010، والتى كشف فيها المخطط الكامل لتهجير أهالى غزة الى سيناء وأخذ 12% من أرضها أي 720 كيلو متر من سيناء ومقابلهم من الضفة ورفضت مصر.

مصر لا تقبل تهديد أمنها القومي

وتابع هذه المخططات مستمرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى رفض الأمر باعتباره يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى، فضلا عن أنه يمثل تهديدا لجوهر القضية الفلسطينية، بل أن فكرة التهجير داخل فلسطين مرفوضة من جانب الفلسطينيين الذين لا يستبدلون غزة إلا بقطعة من الجنة وفق تصريحات قادتهم، وهذا دليل على تمسكهم بالحق الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

ترامب يسعى لتفريغ قطاع غزة من سكانه

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تأكيداته مجددا على تصريحه الذي أثار رفضا عربيا دوليا بأنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة.

وبرر ترامب مجددا رغبته في تفريغ قطاع غزة من سكانه بالقول، إنه "يرغب في رؤيتهم يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات"، لافتا إلى أن قطاع غزة كان جحيما لسنوات عديدة.

ترامب يعتزم مناقشة حل الدولتين

وفي رد على سؤال بشأن تأييده حل الدولتين، قال ترامب إنه سيناقش ذلك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما يزوره في البيت الأبيض. بحسب ما نقله موقع "إكسيوس".

وكشف تقرير عبري في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي لديه بدائل وقائمة دول أخرى لتنفيذ خططه لتهجير عدد من أهالي قطاع غزة.

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية فإن تصريحات ترامب حول إجلاء سكان غزة من القطاع لا تقتصر على مصر والأردن، حيث أثارت ضجة هناك، مشيرا إلى أن لدى ترامب عدة دول أخرى على القائمة من بينها ألبانيا، التي من المخطط أن يُنقل إليها 100 ألف من سكان غزة.

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