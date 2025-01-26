الأحد 26 يناير 2025
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سياسة

مائدة مستديرة حول "قوانين العمل بين النظرية والتطبيق" بحزب المحافظين

حزب المحافظين، فيتو
حزب المحافظين، فيتو

ينظم حزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان "قوانين العمل بين النظرية والتطبيق"،  الأربعاء المقبل   في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر الحزب في  جاردن سيتي.

لتعزيز الحوار حول القضايا العمالية

تعقد هذه المائدة المستديرة في إطار سعي الحزب لتعزيز الحوار حول القضايا العمالية وتطوير التشريعات التي توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب رأس المال. حيث سيتحدث في الفعالية عدد من الشخصيات البارزة في المجال القانوني والعمالي، منهم:

- القيادي العمالي محب عبود ومنسق تخالف أمانات العمال 
- هيثم محمدين، المحامي
- مالك عدلي، المحامي
- كريم عزت محام بمؤسسة نون
- حمدي عز رئيس الاتحاد المصرى للنقابات

ستتناول المائدة المستديرة أهمية قوانين العمل ودورها الحيوي في حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة، كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع وكيفية تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

ويدعو الحزب جميع المهتمين والمختصين للحضور والمشاركة في هذا النقاش الهام الذي يسعى إلى تعزيز الوعي بالقضايا العمالية وتحقيق التنمية المستدامة.

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