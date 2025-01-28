الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية على مدار يومى 27 و28 يناير.

ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.
 

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