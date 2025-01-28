الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يلا مصر، مدرب الفراعنة السابق يدعم المنتخب قبل مواجهة فرنسا

باروندو، فيتو
باروندو، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لخوض مواجهة قوية اليوم منتخب فرنسا، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وحرص المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة فرنسا الليلة في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

وقال باروندو من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": حظ موفق، يلا مصر.

باروندو يدعم منتخب مصر، فيتو
باروندو يدعم منتخب مصر، فيتو

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب فرنسا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلا كبيرا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

منتخب مصر يرتدي الزي الأسود

ويرتدي منتخب مصر الزي الأسود في مواجهة منتخب فرنسا، بالدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد.

برنامج منتخب مصر قبل مواجهة فرنسا

ويأتي برنامج المنتخب اليوم قبل مواجهة فرنسا كالتالي:

حصة تدريبية في الجيم.. 1:30 ظهرا

محاضرة فيديو يتخللها “فيديو كول” مع وزير الرياضة.. 2:30 ظهرا

تناول الغداء.. 3 عصرا

التوجه لملعب المباراة.. 7:45 مساء

قائمة منتخب مصر في مواجهة فرنسا

 واستقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على  قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا  المحدد لها  العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزية كلا الثنائى للمواجهة، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:
حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد خوان كارلوس باستور منتخب فرنسا بطولة العالم روبيرتو جارسيا باروندو

مواد متعلقة

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في مونديال كرة اليد

منتخب مصر يرتدي الزي الأسود أمام فرنسا في مونديال اليد

تدريبات بالجيم واجتماع مع الوزير، برنامج منتخب كرة اليد قبل مواجهة فرنسا في المونديال

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في مونديال اليد

ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متى يتنحى القاضي عن المحاكمة وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

امتحانات الثانوية العامة 2025، ننشر التفاصيل الكاملة للطلاب وأولياء الأمور

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منوعات

المزيد

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من مخططات تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية