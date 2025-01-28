الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 29 - 01- 2025

حالة الطقس
حالة الطقس
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئا على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس
حالة الطقس

استعدادات خاصة بالموانئ بسبب حالة الطقس والأولوية لسفن المواد الغذائية

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل


 
 حالة الطقس اليوم


ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس
حالة الطقس

طقس اليوم


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس اليوم شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء

حالة الطقس
حالة الطقس


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 11

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

حالة الطقس
حالة الطقس


حالة الطقس في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

حالة الطقس في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس طقس اليوم الطقس الان حالة الطقس الان درجات الحرارة اليوم الأرصاد

مواد متعلقة

درجات حرارة دافئة بأبرد شهور السنة.. يناير 2025 يسجل معدلات أعلى من الطبيعية... الأرصاد تكشف أسباب اعتدال الحرارة نهارا والبرودة ليلا.. وتحذر من احتمالية وقوع موجات صقيع

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 - 01 - 2025

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 28-1-2025

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 28-1-2025
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متى يتنحى القاضي عن المحاكمة وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

امتحانات الثانوية العامة 2025، ننشر التفاصيل الكاملة للطلاب وأولياء الأمور

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منوعات

المزيد

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من مخططات تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية