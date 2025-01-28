رئيس غرفة القاهرة يشارك في فعاليات إطلاق قافلة الخير لمساعدة أهالي غزة

أكّد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة على المشاركة ودعم أهالينا في غزة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قافلة الخير إهداء محافظة القاهرة لأهالينا فى غزة، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع الأهلى.

وأشاد"العشري" بالجهود الإنسانية التى تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز حركة إمداد أهالينا في غزة بالمساعدات وتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها.

وشدّد" العشري" على أن كافة السلع ذات مواصفات وجودة عالية وتتنوع من أجل الدعم الحقيقي لأهالينا في غزة، مشيرًا إلى أن مصر حريصة بقيادتها وشعبها على تدفق المساعدات إلى أهالينا في غزة.

وتضم القافلة مساعدات إنسانية، تتألف من ٥ شاحنات "تريلا" تحمل على متنها ٤٥ طن مواد غذائية كالأرز، والسكر، والزيوت، وغيرها، و٦ آلاف بطانية، و١٢٠ لحاف، و٨٠ سرير كامل الأغطية، و٤٦ تانك مياه سعة ٢٠٠ لتر

رئيس غرفة القاهرة خلال فعاليات إطلاق قافلة الخير

رئيس غرفة القاهرة خلال فعاليات إطلاق قافلة الخير

شهد القافلة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية العشري للتنمية المجتمعية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكّد محافظ القاهرة أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بعد قرار وقف الحرب ؛ إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

الحرص على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التي أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ أيام لدعم قطاع غزة، حيث تسعى هذه الجهود لتخفيف معاناة الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة التى تقدمها الدولة المصرية في تعزيز حركة إمداد غزة بالمساعدات توازيها جهود استقبال المصابين والجرحى فى المستشفيات المصرية لتقديم الرعاية الطبية.

وأكّد محافظ القاهرة على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكافة لأهالي غزة.

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