نائب رئيس الحزب الناصرى: إدخال المساعدات إلى غزة يكشف التزام مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب الناصرى أن إدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة يعكس بوضوح موقف مصر الثابت والداعم دائمًا للحق الفلسطيني، ويعتبر تحديًا جديدًا لاستكمال الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار جلال إلى أن مصر تعمل بلا توقف من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، الذي يعد شريان الحياة الوحيد لغزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، وذلك بعد فشل جميع الوسائل الأخرى في إيصال المساعدات خلال فترة غلق المعبر.

وأضاف جلال لـ فيتو: "مصر استطاعت أن تدخل ما يقرب من 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة، وهو الأمر الذي يستمر بشكل غير مسبوق، مما يعكس التزام مصر الأخلاقي تجاه شعب غزة وفلسطين بشكل عام. هذا الدور المصري لم يتوقف قبل الحرب وأثناءها، وسيستمر حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه الكاملة في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني".

وشدد المستشار محسن جلال على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار لحماية جميع الأطراف والسماح باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممرات آمنة، مؤكدًا أهمية تنفيذ قرارات قمة القاهرة المتعلقة بالسلام العادل في المنطقة، داعيًا إلى إعلاء صوت العقل بدلًا من صوت البارود.

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