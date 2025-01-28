الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم بالشرقية

بدء تصفيات مسابقة
بدء تصفيات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالشرقية

 تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الشرقية الأزهرية، وأحمد الجمال، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اختبارات مسابقة الأزهر السنوية  لحفظ القرآن الكريم للمرحلة الثانية للمتقدمين من الأروقة الأزهرية وطلاب المعاهد، والمنعقدة بديوان عام المنطقة تحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم.

أزهر الشرقية ينظم ندوة تربوية بمعهد الخيس الابتدائي

ضوابط سير المسابقة 

 وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بالشرقية  ان رئيس المنطقة وموفد قطاع المعاهد الأزهرية  شددا على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، وتحري الدقة في رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، موجهين القائمين على المسابقة بـ تذليل أية عقبات. 

 

نظام التوثيق الالكترونى بالصوت والصورة 

 وتتم تصفيات المرحلة الثانية بنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة ضمانًا للدقة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين، وذلك بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة. 

أزهر الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

مستويات المسابقة 

 وتُجرى هذه الاختيارات على أربعة مستويات، حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإجادة التامة لأحكام التجويد، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور السيد الجنيدي رئيس الادارة المركزية منطقة الشرقية الازهرية احمد الجمال موفد قطاع المعاهد اليوم الثلاثاء اختيارات مسابقة الازهر السنةية الدكتور محمد عطية

مواد متعلقة

أزهر الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

أزهر الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

أزهر الشرقية ينظم ندوة تربوية بمعهد الخيس الابتدائي

ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متى يتنحى القاضي عن المحاكمة وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

امتحانات الثانوية العامة 2025، ننشر التفاصيل الكاملة للطلاب وأولياء الأمور

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منوعات

المزيد

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من مخططات تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية