انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم بالشرقية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الشرقية الأزهرية، وأحمد الجمال، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اختبارات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للمرحلة الثانية للمتقدمين من الأروقة الأزهرية وطلاب المعاهد، والمنعقدة بديوان عام المنطقة تحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم.

ضوابط سير المسابقة

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بالشرقية ان رئيس المنطقة وموفد قطاع المعاهد الأزهرية شددا على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، وتحري الدقة في رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، موجهين القائمين على المسابقة بـ تذليل أية عقبات.

نظام التوثيق الالكترونى بالصوت والصورة

وتتم تصفيات المرحلة الثانية بنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة ضمانًا للدقة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين، وذلك بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

مستويات المسابقة

وتُجرى هذه الاختيارات على أربعة مستويات، حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإجادة التامة لأحكام التجويد، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء.

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