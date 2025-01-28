حصاد دوري المحترفين، وادي دجلة الأقوى دفاعًا بالدور الأول

دوري المحترفين، يعد فريق وادي دجلة متصدر جدول ترتيب دوري المحترفين هو الأقوى خط دفاع بالبطولة بعد ختام مباريات الدور الأول للمسابقة موسم 2024-2025.

واستقبلت شباك وادي دجلة عدد 5 أهداف فقط بالدور الأول كأقوى خط دفاع بالبطولة فيما جاء وي بالمرتبة الثانية لأقل الفرق استقبالا للأهداف بدوري المحترفين بالدور الأول بعد استقبال شباكهم عدد 13 هدفا.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الدور الأول برصيد 39 نقطة، ويليه المقاولون في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول ثم وي بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

1- وادي دجلة 39 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- وي 37 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 34 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 27 نقطة

8- بروكسي 27 نقطة

9- السكة الحديد 25 نقطة

10- القناة 25 نقطة

11- الداخلية 24 نقطة

12- بترول أسيوط 24 نقطة

13- بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا إف سي 20 نقطة

15- راية 18 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18- طنطا‏ 15 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20- ديروط 12 نقطة

ويتصدر محمد السيد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين برصيد 13 هدفا بعد ختام الدور الأول لمسابقة دوري المحترفين.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الدور الأول

محمد السيد شيكا، كهرباء الاسماعيلية، 13 هدفا

أوجستين أوتو، الترسانة، 9 أهداف

علي حسين، وادي دجلة، 8 أهداف

أحمد كفتة، كهرباء الاسماعيلية، 8 أهداف

محمد مجدي، أبوقير للأسمدة، 7 أهداف

محمود عجيب، ديروط، 7 أهداف

تشارلز باساي، المقاولون، 6 أهداف

محمود دعبسة، كهرباء الإسماعيلية، 6 أهداف

عوض التهامي، منتخب السويس، 6 أهداف

محمد بلح، المقاولون، 6 أهداف

محمد الصباحي، بلدية المحلة، 6 أهداف

شروط ونظام دوري المحترفين



وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.





ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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