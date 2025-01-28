رئيس الحزب الناصري: تصريحات ترامب بتهجير أهالي غزة مرفوضة ومصر في صف القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصري: إن الحزب يرفض بشدة تصريحات ترامب حول الهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن وهو موقف يعكس التزامنا بموقف تاريخي ثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، متابعا أن هذه التصريحات تمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتحديدًا حق العودة، وهو حق غير قابل للتفاوض أو التنازل عنه.



وأكد أبو العلا فى تصريح لـ “فيتو” أن الشعب المصري عبر تاريخه كان دائمًا في صف القضية الفلسطينية، ورفضه لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين في دول الجوار، وهو تأكيد على أن قضية فلسطين هي قضية عربية أساسية، وهذه التصريحات تتناقض مع مواقف الأمة العربية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة.



وتابع موقف الحزب الناصري يعكس موقف الشعب المصرى وإيمانه العميق بأن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تُحترم، وأن أي محاولة للضغط عليه لتغيير مواقفه أو قبوله بالتهجير القسري هي غير مقبولة، وستواجه معارضة كبيرة من الشعب المصري وأحزابه السياسية.

وواصل حديثه: هناك مخطط للقضاء على القضية المركزية للعرب فى الشرق الأوسط خاصة بعد التطورات التى حدثت عقب عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر من جرائم إسرائيلية وحرب إبادة وقتل للسيدات والأطفال وتدمير شامل للبنية التحتية وفقا لاستراتيجية الأرض المحروقة التى تنفيذها إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسرى، والتى أدت إلى تعاطف العالم كله مع الشعب الفلسطيني.

وحذر أبو العلا من أن غطرسة نتنياهو وترامب لفرض واقع جديد فى المنطقة ما لا تقبل به مصر، حيث أن القضية الفلسطينية محور الأزمة فى الشرق الأوسط ولابد من حل عادل قائم على حل الدولتين.



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