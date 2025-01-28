الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

سقوط 3 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات رؤوس أغنام وسيارات وهواتف المواطنين

سقوط 3 تشكيلات عصابية
سقوط 3 تشكيلات عصابية لإرتكاب جرائم سرقات

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات رؤوس أغنام والسيارات وهواتف المواطنين  فى الغربية والاسماعيلية والإسكندرية.

 

سقوط 3 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات رؤوس أغنام والسيارات وهواتف المواطنين 

 

وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة عدد من رؤوس الأغنام من داخل مزرعة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طنطا وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (جميع رؤوس الأغنام المستولى عليها).

 

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وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛  ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (فرد خرطوش– كمية من مخدر الهيروين – كمية من المفاتيح المصطنعة).

 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)،وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات لدى (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.
 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛  ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب "الخطف".

 

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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