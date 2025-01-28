الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع سفيرة رومانيا سبل التعاون المشترك

جامعه الإسكندرية
جامعه الإسكندرية

 استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفيرة أوليفيا تودريان سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الحزب الناصري: تصريحات ترامب بتهجير أهالي غزة مرفوضة ومصر في صف القضية الفلسطينية

دوري المحترفين، كهرباء الاسماعيلية الأقوى هجوما بعد الدور الأول

 وفى كلمته رحب قنصوة بالسفيرة الرومانية فى رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتى من شأنها إتاحة الفرصة لمزيد من التعاون فى المجالات العلمية والبحثية محل الاهتمام المشترك.

 واستعرض قنصوة خلال اللقاء رؤية جامعة الإسكندرية وخطتها نحو تدويل التعليم وإنشاء شراكات مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولي المتميز، والتوسع فى إنشاء الأفرع الدولية خارج مصر، وكذا إنشاء شراكات لفروع الجامعات الأجنبية على أرض الجامعة ببرج العرب، والتوسع في إنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، وكذا إنشاء شراكات دولية لدعم التكنولوجي بارك بجامعة الإسكندرية ليكون نواة لتعزيز مفهوم الصناعة القائمة علي المعرفة وربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية.

 

 كما لفت إلى العلاقات المتميزة وبروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات العالمية ذات المستوى العلمى المتميز معربًا عن تطلعه لتطوير التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرومانية فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك من خلال تبادل الخبرات والأفكار والأبحاث العلمية خاصة فى مجالات النانو تكنولوجي وتكنولوجيا المياه والطاقة.

 وأكدت  السفيرة اوليفيا توديريان حرصها على توطيد التعاون العلمى والبحثى مع الجهات الأكاديمية المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص مشيدة بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية فى شتى المجالات الأكاديمية، وإمكانية التعاون مع الجامعات الرومانية في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية.

 تضمن اللقاء عرض تقديمي من جامعة الإسكندرية لاستعراض إمكاناتها البشرية والمادية واستراتيجيتها للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وعلاقاتها الدولية، وعرض تقديمي من الجانب الرومانى تم خلاله استعراض الإمكانيات المادية والبشرية للجهات الأكاديمية الرومانية وفرص التعاون المتاحة مع الجامعات المصرية.

  حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاته المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق، والدكتور عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أيمن شتيوي القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، والدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى سليمان المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بكلية الآداب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هشام سعيد جامعه الإسكندرية الأكاديمية المصرية الدكتور عبد العزيز قنصوة السفيرة اوليفيا تودريان دولة رومانيا

مواد متعلقة

"النواب" يضع خطة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية.. ويوضح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.. ويكلف بإعداد وثيقة شاملة عن خطورة التهجير وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال

أحمد العوضي ينشر فيديو مع رحمة محسن من كواليس مسلسل فهد البطل

رئيس الحزب الناصري: تصريحات ترامب بتهجير أهالي غزة مرفوضة ومصر في صف القضية الفلسطينية
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه

محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة كوتيسا

جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

منوعات

المزيد

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية