الإثنين 27 يناير 2025
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سياسة

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو  مجلس النواب، بتوجيه رسالة للكونجرس الأمريكي لتحديد موقفه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينين إلى مصر والأردن. 

 

موقف ثابت للإدارة الأمريكية الصهيونية في مشروعات الصهيونية التوسعية

 وقال الشرقاوي في كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن "هذه التصريحات العبثية التي بدت وكأنها غير مدروسة إلا أنها تعبر عن موقف ثابت للإدارة الأمريكية الصهيونية في مشروعات الصهيونية التوسعية".

وأضاف الشرقاوي: "نعرف أن هذا هو المخطط القديم الجديد في ذهن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى المشروع التوسعي في الوطن العربي وسيناء. 

 

أقلية ومعارضة وطنيين داخل جمهورية مصر العربية 

وقال: "لكننا نؤمن وبقوة أننا أقلية ومعارضة وطنيين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها أننا مصطفون صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسسة وقواتنا المسلحة في أي وقت وحين وفي مثل هذه الظروف التي صدر فيها هذه التصريحات العبثية من الرئيس الأمريكي". 

وتابع: "هذا قدر مصر، مصر الكبيرة التي تبحث عن إخوانها العرب في هذه اللحظة".

وشدد على ضرورة وجود موقفًا عربيًا موحدًا معبرًا عن الإرادة العربية في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

 واختتم: "ما لم نقبله وسط الحرب لن نقبله بعد وقف إطلاق النار".

 

مصر غير قابلة للسقوط وعصية على ذلك بشعبها

 وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب: “مصر غير قابلة للسقوط وعصية على ذلك  بشعبها، وعقيدة قواتها المسلحة الراسخة، مشيرا إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية  والقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم للتعبير عن موقف الدولة المصرية”.


 وقال  النائب ضياء داوود: الاختبار الذي تتعرض له المنطقة ومصر صعب، متابعا: ندعم بوصلتنا الوطنية، ونرفض المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط.

 

جنود بالجيش المصرى

 وقال النائب هانى أباظة عضو  مجلس النواب، أن الشعب المصرى كله هو جنود بالجيش المصرى للدفاع عن الوطن، وليست القوات المسلحة فقط.

وأضاف أباظة، أن الشعب يفوض الرئيس السيسى، ويقف خلفه فى أى قرارات للدفاع عن أرض الوطن.

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