وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب وبني سويف والمنيا الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة مخالفات البناء غير المنطبق عليها قواعد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وكذا التعديات بنطاق المدن الجديدة، لافتًا إلى هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وفي الإطار نفسه، نصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها 71 حالة، والمتمثلة في إقامة نشاط سكني، ونشاط زراعي "غير منتظم".

كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالامتداد الشمالي لمدينة بني سويف الجديدة من إحدى الشركات على مساحة ۳۰۰ فدان، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمنطقة الغابات الشجرية على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي وبئر مياه وغرفة عمالة، وذلك دون سند قانوني، وبدون ترخيص.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

مزاد علني لبيع عدد من للوحدات التجارية والخدمية

تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مزاد علني غدا الاربعاء الموافق 27/11/202 لبيع عدد من للوحدات التجارية والخدمية.

وتطرح ٣٥ محلًا تجاريًّا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ١٠١ م٢) بالمناطق المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر للبيع بالمزاد العلني.

وعلى من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)، بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، ويتساءل الكثير من المواطنين الحاجزين بـ شقق سكن لكل المصريين5، عن كيفية معرفة موقف طلباتهم للحجز وخطوات التعرف على ذلك وأى المراحل وصلت له ملفاتهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفهم، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

كما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للتواصل مع الحاجزين وهى، أرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إمكانية سحب جدية الحجز للمواطنين المتقدمين المرفوضين بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

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