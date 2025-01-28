العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في منتدى مستقبل العقار بالرياض للمرة الثانية على التوالي

شارك المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في منتدى مستقبل العقار” Real Estate Future Forum” المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025، شارك في المنتدى عدد من الوزراء والأمراء والشخصيات الهامة من المملكة وخارجها وعدد كبير من المهتمين بالقطاع العقاري.



وفي جلسة حوارية بعنوان "تمهيد الطريق، التعاون من أجل مستقبل حضري شامل" صرح المهندس خالد عباس " كل التطوير الذي يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة يتمحور حول الإنسان ويهدف إلى تقديم خدمات جيدة وجودة حياة أفضل، وهو ما يجب مراعاته في كل المجتمعات العمرانية ونحن في العاصمة نراعي ذلك، حيث أن العاصمة الإدارية أصبحت بالفعل مدينة خضراء مستدامة وذكية، قد تكون تكلفة ذلك عالية لكنها في النهاية ستوفر جودة حياة أفضل ففي العاصمة نوفر 15 مترا للمواطن من المساحات الخضراء ونتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ونستخدم أحدث التكنولوجيات وكافة المواصلات خضراء تستخدم الطاقة النظيفة، المواطن الآن يتابع الخدمات في كل دول العالم المتقدم ويطمح في ان يجد نفس الخدمات متوفرة لديه.



وردًا على سؤال حول التحديات التي تواجه المشروعات الكبرى أجاب خالد عباس" العاصمة تجربة جديدة ففي بادرة هي الأولى في مصر، والمنطقة تمتلك شركة مدينة كاملة فنحن ندير كافة الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، كما أننا نتواصل مع المواطنين بشكل يومي ونعمل على حل مشاكلهم وهو تحدي كبير، كما أن انتقال الحكومة وتواجد 45 ألف موظف هو تحدي آخر، أن إدارة تلك الخدمات والموارد أمر عظيم وفي العموم التحديات تختلف من مرحلة لأخرى ففي الوقت الراهن بدأنا التخطيط الجيد للمرحلة الثانية وهو تحدي جديد بدأ بالفعل، ونحن نجحنا بفضل الله في كل التحديات التي واجهتنا سابقًا وحتى على مستوى التمويل والناحية المالية فأن أرباحنا تزيد من عام إلى آخر.



وردا على سؤال حول عن الاستراتيجيات التي تستخدمها المدن لجذب الاستثمارات أجاب خالد عباس “ أهم تلك الاستراتيجيات هي ما يتعلق بالتشريعات وسهولة الإجراءات وفي العاصمة الإدارية نمتلك بعض التشريعات الخاصة بنا، مثل تلك التي تعطي حوافز للبناء الأخضر وخدمة الشباك الواحد ونرحب بالاستثمارات من المملكة العربية السعودية وكل دول العالم، وفي ذات السياق فمن المهم الإشارة إلى أن العقار ليس وحدة سكنية بل هو مجموعة من الخدمات المتكاملة، كما يوجد أيضا الشراكات التي تمت مع شركات أخرى لجذب الاستثمارات ونقل المعرفة فلدينا شراكات في التعليم وإدارة المياه وقطاع التكنولوجيا”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حرصت في السنوات الأخيرة على المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات والمنتديات من أجل الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات.

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